Житель Лунинецкого района обвиняется в убийстве знакомого

Дмитрий Иванюк. Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области

Напоминаем , утром 6 июля текущего года в Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о безвестном исчезновении ее бывшего мужа.

Следователи совместно с оперативниками в тот же день выяснили, что исчезновение 39-летнего мужчины носит криминальный характер. Также установлена последовательность его действий и передвижений в предыдущий день.

Мужчина выпивал спиртное, находясь вместе со своим 25-летним знакомым по месту жительства бывшей супруги. После этого мужчины вдвоем ушли в дом обвиняемого. Ночью фигурант уговорил своего знакомого выйти в лес, чтобы забрать там водку, которую якобы ранее спрятал.

Установлено, что в лесном массиве, расположенном вблизи аг. Бостынь Лунинецкого района, обвиняемый нанес несколько ударов в область головы своему знакомому трубным ключом, который для этого взял с собой, после чего задушил мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

После совершения убийства мужчина закопал тело погибшего в этом же лесу и накрыл место захоронения ветками.