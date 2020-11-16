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Житель Лунинецкого района обвиняется в убийстве знакомого
Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Брестской области
Дмитрий Иванюк.
Напоминаем, утром 6 июля текущего года в Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о безвестном исчезновении ее бывшего мужа.
Следователи совместно с оперативниками в тот же день выяснили, что исчезновение 39-летнего мужчины носит криминальный характер. Также установлена последовательность его действий и передвижений в предыдущий день.
Мужчина выпивал спиртное, находясь вместе со своим 25-летним знакомым по месту жительства бывшей супруги. После этого мужчины вдвоем ушли в дом обвиняемого. Ночью фигурант уговорил своего знакомого выйти в лес, чтобы забрать там водку, которую якобы ранее спрятал.
Установлено, что в лесном массиве, расположенном вблизи аг. Бостынь Лунинецкого района, обвиняемый нанес несколько ударов в область головы своему знакомому трубным ключом, который для этого взял с собой, после чего задушил мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
После совершения убийства мужчина закопал тело погибшего в этом же лесу и накрыл место захоронения ветками.
Действия обвиняемого квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.