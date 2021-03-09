Новости районаПроисшествия

Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Суд Лунинецкого района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, совершенном повторно, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил местный житель 1993 года рождения. Ранее молодой человек был судим за хищение, сейчас ему в вину вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст.209 УК. Будучи директором и учредителем ООО “БелОвощПродукт”, он заключал договоры поставки и купли-продажи сельскохозяйственной продукции и удобрений с различными юридическими лицами, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.

Кроме того, под предлогом развития бизнеса обвиняемый, злоупотребляя доверием граждан, неоднократно брал деньги в долг и распоряжался ими в личных целях. При этом возвращать долги он не планировал, так как его деятельность не приносила прибыль.

Суд признал молодого человека виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 300 базовых величин (1 БВ – Br29). В пользу коммерческого предприятия с него взыскано Br13,2 тыс. материального ущерба, еще Br800 – в пользу потерпевшего гражданина.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

БЕЛТА

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Photo of Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

Photo of Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в микашевичской гимназии

Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в микашевичской гимназии

Photo of В Лунинецком районе сгорело 32 тонны соломы

В Лунинецком районе сгорело 32 тонны соломы

Photo of Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, прошли в клубных учреждениях района

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, прошли в клубных учреждениях района

Photo of Как пройдет Масленица в Лунинце?

Как пройдет Масленица в Лунинце?

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть