Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Суд Лунинецкого района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, совершенном повторно, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил местный житель 1993 года рождения. Ранее молодой человек был судим за хищение, сейчас ему в вину вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст.209 УК. Будучи директором и учредителем ООО “БелОвощПродукт”, он заключал договоры поставки и купли-продажи сельскохозяйственной продукции и удобрений с различными юридическими лицами, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.

Кроме того, под предлогом развития бизнеса обвиняемый, злоупотребляя доверием граждан, неоднократно брал деньги в долг и распоряжался ими в личных целях. При этом возвращать долги он не планировал, так как его деятельность не приносила прибыль.

Суд признал молодого человека виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 300 базовых величин (1 БВ – Br29). В пользу коммерческого предприятия с него взыскано Br13,2 тыс. материального ущерба, еще Br800 – в пользу потерпевшего гражданина.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

БЕЛТА