Житель Лунинецкого района переоборудовал гараж в наркопритон

Сотрудниками наркоконтроля Лунинецкого РОВД пресечена деятельность наркопритона. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Житель Лунинецкого района «переоборудовал» свой гараж под помещение для потребления наркотиков. В ходе обыска помещения оперативники обнаружили около 13 гр марихуаны.

Как оказалось, к 35-летнему мужчине периодически наведывался ранее судимый 30-летний знакомый, который приносил с собой наркотик растительного происхождения. Гость был наркопотребителем и «щедро» делился марихуаной с собственником помещения.

Установлено, что мужчина приобретал наркотик растительного происхождения у ранее судимого неработающего 50-летнего жителя соседней деревни.

Тот, в свою очередь, собирал дикорастущую коноплю с различных участков местности и лесных массивов района, затем высушивал и сбывал, а также неоднократно предоставлял свое жилище для потребления «продукта» собственного производства.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчин.

К слову, трое фигурантов уже попадали в поле зрения сотрудников милиции за имущественные преступления. В управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД напомнили, что ответственность за сбыт запрещенных веществ – до 25 лет лишения свободы.