Новости районаПроисшествия

Житель Лунинецкого района переоборудовал гараж в наркопритон

Сотрудниками наркоконтроля Лунинецкого РОВД пресечена деятельность наркопритона. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Житель Лунинецкого района «переоборудовал» свой гараж под помещение для потребления наркотиков. В ходе обыска помещения оперативники обнаружили около 13 гр марихуаны.

Как оказалось, к 35-летнему мужчине периодически наведывался ранее судимый 30-летний знакомый, который приносил с собой наркотик растительного происхождения. Гость был наркопотребителем и «щедро» делился марихуаной с собственником помещения.

Установлено, что мужчина приобретал наркотик растительного происхождения у ранее судимого неработающего 50-летнего жителя соседней деревни.

Тот, в свою очередь, собирал дикорастущую коноплю с различных участков местности и лесных массивов района, затем высушивал и сбывал, а также неоднократно предоставлял свое жилище для потребления «продукта» собственного производства. 

Следователями дана правовая оценка действиям мужчин.

К слову, трое фигурантов уже попадали в поле зрения сотрудников милиции за имущественные преступления. В управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД напомнили, что ответственность за сбыт запрещенных веществ – до 25 лет лишения свободы.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В Лахве начинает работу спортивный зал

В Лахве начинает работу спортивный зал

Photo of Совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в райисполкоме

Совместное заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в райисполкоме

Photo of Кражи на объектах железнодорожного транспорта часто происходят из-за беспечности пассажиров

Кражи на объектах железнодорожного транспорта часто происходят из-за беспечности пассажиров

Photo of ГАИ проведет 29 января Единый день безопасности дорожного движения

ГАИ проведет 29 января Единый день безопасности дорожного движения

Photo of Декадник пожарной безопасности проходит на Лунинетчине

Декадник пожарной безопасности проходит на Лунинетчине

Photo of За сутки в Лунинецком районе произошли 4 аварии

За сутки в Лунинецком районе произошли 4 аварии

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть