Житель Лунинецкого района получил 1,5 года ограничения свободы со штрафом за истязание супруги

По результатам изучения материалов доследственной проверки территориального ОВД прокуратура Лунинецкого района возбудила уголовное дело в отношении местного жителя Ж., 1964 года рождения, – ему инкриминировано истязание супруги Е, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено, Ж. с 2020 года в ходе ссор на семейно-бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения избивал свою жену. На него неоднократно налагали административные взыскания. После проведенной с ним профилактической работы мужчина должных выводов для себя не сделал.

Супруги Ж. и Е. проживали в общем жилье, из-за чего потерпевшая отказывалась писать заявление о привлечении мужа к уголовной ответственности.

Прокурор Лунинецкого района установил, что Е. находилась в зависимом от Ж. положении. Исходя из интересов потерпевшей прокурор на основании полномочий, предусмотренных ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, возбудил уголовное дело об истязании без заявления потерпевшей.

Согласно ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь прокурор вправе возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если оно затрагивает существенные интересы государства и общества; совершено в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

После завершения следователем расследования прокуратура направила данное уголовное дело в суд. Его рассмотрение состоялось в выездном судебном заседании в помещении ГУК «Лунинецкая районная централизованная библиотечная система». На заседании также присутствовали и те, кто совершил правонарушения в семейно-бытовой сфере.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь Ж. назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 35 базовых величин (1015 рублей).

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.