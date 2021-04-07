Житель Лунинецкого района поссорился с женой и “разобрался” с помощью кулаков

В выездном судебном заседании, которое прошло в читальном зале районной центральной библиотеки под председательством судьи Михаила Денисовича и участием гособвинителя Анны Пенер, рассмотрено уголовное дело в отношении жителя агрогородка Синкевичи. В ходе семейной ссоры он нанес телесные повреждения своей жене, которые повлекли кратковременное расстройство здоровья.

Женщины иногда терпеливо копят в себе негатив, чтобы однажды выплеснуть его наружу. И сила эмоций запросто может привести к трагедии. Главная предпосылка для семейных скандалов – это алкоголь. Под его парами вскрываются все проблемы между супругами. А от слов до рукоприкладства – один шаг…

Так случилось и в Синкевичах. Оба супруга не имеют постоянного места работы, живут на деньги, которые зарабатывают на переработке овощей в фермерском хозяйстве. 26 декабря прошлого года они вернулись с работы, зашли в местный магазин за продуктами, заодно купили пару бутылок вина. Жена поспешила домой накрывать на стол, а муж задержался со знакомым, с которым и начал отмечать успешное завершение трудового дня. За ужином вместе с женой продолжили «банкет». Вскоре она отправилась спать, а он остался дремать перед телевизором в зале. В какой-то момент его организму срочно потребовалась добавка. Разбудив жену, спросил, где она спрятала вторую бутылку. Получив отказ, возникла ссора. Началось все с пощечин. Внезапно обиженная женщина схватилась за нож и направила на супруга. От ранения в грудную клетку он разбушевался и нанес кулаком несколько ударов по голове. Обороняясь, она вонзила нож в брюшную полость. Раненый супруг отправился к соседке, чтобы вызвать скорую помощь…

Муж и жена были оба госпитализированы, а теперь по очереди предстали перед судом.

Ей за превышение пределов необходимой обороны придется заплатить штраф в размере 180 рублей и потрудиться на общественных работах 240 часов. Семейный же скандалист, который «разобрался» со своей второй половинкой с помощью кулаков, ответил за свой поступок в соответствии с законом, а конкретнее – статьёй 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение лёгкого телесного повреждения). Сие деяние наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

Государственный обвинитель Анна Пенер, с учетом отягощающих обстоятельствах – алкогольное опьянение, и смягчающих – признание вины, затребовала 1 месяц ареста.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья и назначил наказание в виде 240 часов общественных работ.

Наблюдая за супругами во время заседания суда, было очевидно, что сейчас они стараются поддержать друг друга и винят в произошедшем только себя. Возможно, этот случай заставит их посмотреть на жизнь с другого ракурса. Жаль, что нет в душах некоторых людей той кнопки «стоп», чтобы не делать больно близким людям и себе. И нужно миллион раз отмерить перед тем, как сказать необдуманное слово, сделать необдуманное движение…