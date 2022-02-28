Житель Лунинецкого района приговорен к 4 годам ограничения свободы за нанесение не менее 13 ножевых ранений знакомому

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя Т., которому инкриминировано причинение тяжких телесных повреждений.

Как установлено в ходе судебного следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый находился в компании своего знакомого. При совместном распитии спиртных напитков потерпевший сделал замечание о недопустимости грубого отношения к супруге, из-за чего между ним и Т. произошел конфликт. Не желая продолжать спор, потерпевший лег спать. Обвиняемый же нанес ему впоследствии не менее 13 ножевых ранений, чем причинил тяжкие телесные повреждения.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района на основании ч.1 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил Т. наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года.

Справочно. В 2021 году на территории района зарегистрировано 6 аналогичных преступлений. В двух случаях наступила смерть потерпевших. Все преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Для предупреждения противоправных деяний против жизни и здоровья в районный комплексный план профилактики правонарушений на 2022 год включены и уже реализуются мероприятия по недопущению пьянства и семейно-бытовых конфликтов.