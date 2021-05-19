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Житель Микашевич представит Беларусь в финале междунарожной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Белорусские молодежные команды поборются за победу в финале международной интеллектуальной бизнес-игры “Начинающий фермер”, которая состоится 19-20 мая в подмосковных Мытищах.

Среди 34 финалистов игры из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Германии есть и житель Лунинецкого района.

В финале международной игры свой проект “Пчеловодство” презентует представитель клуба молодых инвалидов “Сами”, созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль.

Как рассказала первый секретарь райкома БРСМ Ольга Арабей, защита проектов состоится 19 мая. Выступление каждой команды включает презентацию проекта: приветствие и демонстрацию рекламного плаката, а также ответы на вопросы экспертов. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 20 мая на международном молодежном агробизнес-форуме.

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