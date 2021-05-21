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Житель Микашевич стал победителем международной бизнес-игры “Начинающий фермер”

Подведены итоги международного аграрного молодежного форума, который объединил порядка 200 молодых людей из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана и Кыргызстана – 34 команды. Из десяти команд-финалистов, представляющих нашу Беларусь, семь – завоевали победу.

Среди победителей житель Лунинецкого района. Им стал представитель клуба молодых инвалидов “Сами”, созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль. За проект “Пчеловодство” молодой фермер удостоен диплома победителя в  категории “Молодые люди, имеющие опыт ведения фермерского хозяйства”.

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