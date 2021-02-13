Жителей Лунинецкого района просят помочь с уборкой снега

Учитывая большое количество выпавших осадков, Лунинецкое ЖКХ обращается к жителям района с просьбой оказать содействие и помочь в расчистке территорий от снега возле домовладений, мест парковок автотранспорта, тротуаров, подъездов, детских площадок и мест отдыха.

Кроме того, коммунальные службы обращаются к автовладельцам с просьбой не парковать свои автомобили у обочин дорог, так как стоящие на проезжей части транспортные средства затрудняют расчистку снега с улиц города.