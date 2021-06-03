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Жители Лунинца и Молодечно задержаны за оскорбление командира ОМОНа

Установлены два человека, которые оскорбили командира минского ОМОНа. Такая информация опубликована в Teleram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

“На 51-летнюю жительницу Молодечно и 39-летнего мужчину из Лунинца вышли сотрудники столичного управления ГУСБ МВД. В экстремистском Telegram-канале задержанные оставили негативные отзывы под фотографией руководителя силового подразделения. Следователи дали правовую оценку действиям комментаторов и возбудили уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. За это предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет”, – сказали в МВД.

По информации ГУСБ МВД, подозреваемый работает сборщиком мебели, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Вторая фигурантка безработная, в поле зрения милиционеров не попадала.

“Работа по выявлению авторов оскорбительных постов в интернете продолжается”, – добавили правоохранители.

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L N

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