Жительница Лунинца в состоянии опьянения перевозила дочерей в автомобиле

Около часа ночи 8 марта в Лунинце на улице Чехова внимание сотрудников ГАИ привлек Audi А4, который «петлял» по дороге. Был подан сигнал об остановке.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, за рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина, перевозившая двоих дочерей 2-х и 8-ми лет с нарушением ПДД.

По внешним признакам водитель была в нетрезвом состоянии, что подтвердило медицинское освидетельствование – 1 промилле алкоголя в выдыхаемых парах воздуха.

Женщина пояснила, что поссорилась с супругом, забрала дочерей и отправилась к подруге отмечать праздник.

Автомобиль помещен на штрафплощадку. В отношении горожанки составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и вынесено постановление за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.