Жительница Лунинецкого района нашла банковскую карту и воспользовалась ей в личных целях

Чужие деньги в личных целях решила потратить жительница района, которая случайно нашла банковскую карточку.

– Вместо того, чтобы вернуть находку в банк либо самостоятельно разыскать владельца, предприимчивая пенсионерка покупала продукты и спиртное, – рассказывает старший помощник прокурора Анна Пенер. – Женщина не думала о суммах, которые тратила. Всего за один день она успела рассчитаться чужой карточкой 7 раз, а затем передала ее сожителю для очередной покупки алкогольных напитков. Мужчина, кстати, даже мысли не допускал, что карточка супруге не принадлежит. В результате потерпевшему был причинен имущественный вред на сумму около 60 рублей.

Своими умышленными действиями, выразившимися в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженным с несанкционированным доступом к компьютерной системе, жительница района совершила преступление, предусмотренное ч. 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Суд приговорил обвиняемую к ограничению свободы сроком на 2 года без направления в учреждение открытого типа. Ущерб она возместила.

Такое же наказание, но только на 6 месяцев, получил несовершеннолетний уроженец Житковичского района. Молодой человек воспользовался чужим телефоном, попросив у знакомого «всего лишь восстановить виртуальную банковскую карточку». На самом же деле решил создать электронный кошелек одного из операторов мобильной связи и воспользоваться виртуальными денежными средствами. Задумка вполне удалась, но вот привела к возбуждению дела и привлечению к уголовной ответственности. К слову, ущерб, причиненный потерпевшему, также был полностью возмещен.

Оба приговора не вступили в законную силу.

– Необходимо отметить, что уголовная ответственность за деяние, предусмотренное статьей 212 УК, наступает с 14-летнего возраста, подчеркивает Анна Пенер. – В последнее время, кроме хищения денежных средств с найденной либо похищенной банковской карточкой с использованием банкоматов и платежного терминала, все чаще фиксируются факты хищения с использованием реквизитов карт при осуществлении интернет-платежей, а также завладения денежными средствами, хранящимися на счетах различных электронных систем и сервисов.

Никогда и ни под каким предлогом не передавайте номер своей банковской платежной карточки, а также номер защитного кода! Если вам пишет знакомый, друг или близкий человек, которому на самом деле нужна помощь, перезвоните и удостоверьтесь, что это действительно он. В любом случае не передавайте реквизиты через социальные сети!