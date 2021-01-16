Жительницу Лунинца осудили к 8 годам колонии за распространение ВИЧ

15 января суд Лунинецкого района вынес приговор по уголовному делу о заражении вирусом иммунодефицита человека.

Обвиняемой по уголовному делу проходила жительница райцентра 1990 года рождения. Судебное разбирательство проходило в закрытом заседании.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.157 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ) и по ч.3 ст.157 (заражение с косвенным умыслом ВИЧ человеком, знавшим о наличии у него этого заболевания, совершенном в отношении двух и более лиц) УК.

На основании ч.1 ст.71 УК, с учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-