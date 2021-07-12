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Жителя Лунинца задержали с украденной маковой соломкой

Жителя Лунинца задержали с ворованной маковой соломкой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел около трех часов ночи в частном секторе райцентра. На ул. Ильина внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек мужчина, перелезавший через забор придомовой территории. Увидев милиционеров, направляющихся в его сторону, мужчина отбросил в сторону висевший на плече рюкзак. Внутри была свежесорванная маковая соломка весом около 155 г. Со слов 35-летнего горожанина, из маковых головок он планировал изготовить опиум для личного потребления.

Лунинчанин задержан и находится в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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L N

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