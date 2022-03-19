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Жителя Лунинецкого района осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетнего

19.03.2022
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Суд в Лунинце вынес приговор по уголовному делу об изготовлении и распространении порнографических материалов, развратных и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. На скамье подсудимых оказался местный житель, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 (изготовление с целью распространения порнографических материалов), ч.1 ст.169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч.2 ст.343 (изготовление и распространение порнографических материалов), ч.1 ст.168 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК.

Суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых ему деяниях. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также обвиняемый обязан выплатить штраф в размере 70 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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