Жителя Лунинецкого района приговорили к 3 годам ограничения свободы за отказ от прохождения медосвидетельствования

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя К. Ему инкриминирован отказ от прохождения освидетельствования на предмет определения состояния алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела обвиняемый ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также хищение чужого имущества. Однако должных выводов он для себя не сделал и совершил очередные противоправные деяния.

Так, в ноябре 2021 года К., имея признаки алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла в г.Микашевичи. Заметив преследование автомобиля ГАИ, он остановился, бросил мотоцикл и попытался скрыться.

Впоследствии К. сознался, что управлял мотоциклом после употребления спиртного, но от прохождения освидетельствования отказался.

В ходе судебного заседания молодой человек свою вину признал.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь К. назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Мотоцикл обвиняемого безвозмездно передан в доход государства в порядке специальной конфискации на основании ч.1 ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Служба информации прокуратуры Брестской области