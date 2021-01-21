Жителя Лунинецкого района приговорили к 6 годам 8 месяцам колонии за избиение знакомого

Суд Лунинецкого района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, который до смерти избил своего знакомого.

Трагедия в одном из населенных пунктов Лунинецкого района произошла 6 марта 2020 года. Во дворе частного домовладения между двумя подвыпившими мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Фигурант набросился с кулаками на 61-летнего знакомого, повалив того на землю, избивая руками и ногами. Его попытался остановить очевидец происходящего. Однако фигурант оттолкнул свидетеля, а затем ударом в голову также уложил его на землю.

Установлено, что обвиняемый нанес своей жертве не менее десяти ударов, которые имеют признаки тяжких телесных повреждений и состоят в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшего на месте преступления.

Во время следствия сельчанин заявил, что не хотел смерти потерпевшего и не предвидел наступления таких последствий от своих действий.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.1 ст.366 (насилие и угроза насилием в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений) УК. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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