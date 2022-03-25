Жителя Лунинецкого района приговорили к двум годам исправительной колонии за истязание сестры

По результатам изучения материалов проверки территориального ОВД прокурор Лунинецкого района возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении местного жителя – ему вменено в вину истязание сестры.

Согласно материалам дела гражданин, 1987 года рождения, на протяжении 2021 года в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссор, обусловленных семейно-бытовым конфликтом, избивал свою сестру. На него среди иных мер неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях и налагались административные взыскания. После проведенной с ним профилактической работы, а также отбытия им наказания в виде 3 месяцев ареста за истязание по ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь должных выводов для себя он не сделал.

Прокурор Лунинецкого района установил, что пострадавшая от противоправных действий при изложенных обстоятельствах находилась в зависимом от брата положении. Несмотря на отсутствие заявления сестры о привлечении брата к ответственности прокурор возбудил уголовное дело об истязании, которое для организации предварительного расследования передал в Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.

После завершения расследования и передачи прокуратурой уголовного дела в суд оно было рассмотрено в выездном судебном заседании в помещении административного здания Чучевичского сельского Дома культуры. На заседании присутствовали лица, совершившие правонарушения в семейно-бытовой сфере.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Справочно: Согласно ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь прокурор вправе возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если оно:

затрагивает существенные интересы государства и общества;

совершено в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Служба информации прокуратуры Брестской области