Жителя Лунинецкого района ждет суд за ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего гражданина – его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека.

Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемый 19 сентября 2020 года, около 11 часов 15 минут, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Opel Vectra, в котором перевозил двух не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров. На закруглении дороги у аг. Большие Чучевичи мужчина допустил съезд машины на обочину, где она опрокинулась.

В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте происшествия, другой умер 16 декабря 2020 года в больнице, куда его доставили после аварии.

Действия мужчины квалифицированы по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

В прокуратуре Лунинецкого района изучили уголовное дело, пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Прокурор оставил меру пресечения в виде заключению под стражу без изменения.