Жителя Ракитно оштрафовали за незаконное строительство пруда (Лунинецкий район)

Лунинецкой районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с прокуратурой Лунинецкого района на территории д.Ракитно в конце мая был установлен факт незаконного строительства пруда гражданином этой же деревни. В отношении гражданина составлен административный протокол, а также акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде. Сумма нанесенного окружающей среде вреда составила 936 рублей. Нанесенный вред гражданином уплачен в добровольном порядке.

Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что общие требования при проектировании, возведении, ликвидации поверхностных водных объектов и объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, регламентируются статьей 25 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З.