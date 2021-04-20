Жителям Лунинецкого района предлагают посадить семейное дерево

Районная организация ОО “БРСМ” приглашает жителей района присоединиться к акции “Сквер семейных деревьев.

Как рассказала первый секретарь Ольга Арабей принять участие в акции могут любые желающие семейные пары. Для того, чтобы посадить фамильное дерево в честь бракосочетания, рождения ребенка или другого важного события, нужно оставить заявку по телефону +375445995988.

Посадка деревьев пройдет 24 апреля в сквере около Храма иконы Божией Матери “Взыскания погибших”.