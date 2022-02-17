Жителям Лунинецкого района предлагают высказать мнение по изменению границ населенных пунктов

Лунинецкий районный исполнительный комитет в соответствии с Положением о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь, утвержденным постановлением Cовета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2012 г. №623 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам административно-территориального устройства Республики Беларусь», обращается к гражданам с просьбой высказать мнение об изменении административных границ сельских населенных пунктов:

1.1. агрогородка Дятловичи Дятловичского сельского Совета депутатов, исключив из его черты земельный участок площадью 18,14 гектара и включив в его черту земельные участки общей площадью 114,91 гектара;

1.2. агрогородка Красная Воля Вульковского сельского Совета депутатов, включив в его черту земельный участок площадью 0,89 гектара;

1.3. деревни Боровцы Дятловичского сельского Совета депутатов, исключив из ее черты земельный участок площадью 28,46 гектара;

1.4. деревни Куповцы Дятловичского сельского Совета депутатов, включив в ее черту земельные участки общей площадью 7,15 гектара;

1.5. деревни Оборки Городокского сельского Совета депутатов, включив в ее черту земельный участок общей площадью 2,76 гектара;

1.6. деревни Станция Дятловичи Дятловичского сельского Совета депутатов, исключив из ее черты земельные участки общей площадью 31,88 гектара и включив в ее черту земельные участки общей площадью 7,67 гектара.

На основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. №154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» граждане вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Мнения граждан по вопросам административно-территориального устройства принимаются в течение одного месяца с даты размещения данной информации:

в письменной форме по адресу: 225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 1, Лунинецкий районный исполнительный комитет;

в электронной форме на e-mail: luninetsrik@brest.by, zem-lun@brest.by.

Мнения граждан, направленные с нарушением формы и сроков, рассмотрению не подлежат.