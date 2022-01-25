Зимний патруль на пруду “Бохоново” (Лунинецкий район)

В рамках профилактической акции «Зимний патруль» активисты МООП совместно со старшим инспектором сектора профилактики и взаимодействия с общественностью Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Мариной Кочурой провели беседу с рыбаком на пруду “Бохоново”.

Ребята патрулируют берег водоема, рассказывают о важности соблюдения правил поведения на льду, мерах предосторожности.

Меры безопасности на льду определены в 6 главе Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь. Они совсем несложные, но их знание и соблюдение всегда будет надежной гарантией от несчастных случаев и бед на льду.