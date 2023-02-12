«Золотой» ринг юных боксеров из Лунинца

В открытом первенстве СДЮШОР Жабинковского района по боксу воспитанники Михаила Мойсака взошли на пьедестал почета.

В соревнованиях участвовали спортсмены двух возрастных групп – 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. В старшей победителем в своей весовой категории стал учащийся СШ №3 г. Лунинца Глеб Тристень. Еще два «золота» в копилку лунинчан принесли Александр Курилович (СШ №4 г. Лунинца) и Артур Олиферович (СШ №2 г. Лунинца), выступавшие в младшей возрастной группе.

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