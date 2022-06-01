1 июня — День защиты детей. Волонтёры БРСМ в социально-педагогическом центре Лунинецкого района

На базе государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» провели мероприятие, посвящённое Дню защиты детей.

Главный специалист РК ОО «БРСМ» и волонтеры сельскохозяйственного колледжа вручили воспитанникам СПЦ канцелярские товары, порисовали , поиграли в мяч.

Пусть детки, как можно дольше остаются детьми! Беззаботными, радостными, веселыми! Хочется пожелать, чтоб каждый ребёнок был здоров и окружён забой и любовью родителями!

По информации РК ОО «БРСМ«