Общество

1 марта на Брестчине стартует республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

01.03.2022
35

В наш век научных технологий и разработок в мире все больше и больше происходит техногенных аварий. При таких чрезвычайных ситуациях существует определенный алгоритм действий, который необходимо знать каждому человеку. В рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!», которая стартует в Брестской области 1 марта, пропагандисты МЧС будут обучать грамотно вести себя в случае чрезвычайной ситуации, а также правильно действовать по сигналу «Внимание всем!».

С 1 по 11 марта для учащихся общеобразовательных учреждений пройдет первый этап акции. С учениками школ, гимназий и лицеев работники пропаганды отработают планы эвакуации, а также расскажут о действиях по сигналу «Внимание всем!». В игровой форме пропагандисты проведут интерактивные занятия по безопасности, квест и онлайн-игры: «Пожарная лаборатория», «Чрезвычайная ситуация», «Шаги спасения». Также работники МЧС побеседуют со старшеклассниками о предстоящем выборе вуза и расскажут ребятам о профессии спасателя. Для эффективности профориентационной работы ученики просмотрят тематические видеоролики и получат наглядно-изобразительную продукцию.

Второй этап акции, который пройдет с 14 по 18 марта, будет нацелен на жильцов общежитий, трудовые коллективы, а также жителей сельских населенных пунктов. Пропагандистам МЧС важно максимально вовлечь аудиторию и услышать личные рассуждения населения о безопасности. Так, новый интерактивный проект от МЧС «Факторы безопасности» заставит задуматься о причинах возникновения пожаров и предоставит возможность самим гражданам найти на фото и перечислить факторы, которые способствуют возникновению пожаров.

В местах проведения встреч перед началом мероприятия пропагандисты организуют и другие интерактивные площадки: выставка сгоревших электроприборов и домашней утвари, «SOS» – оказание первой помощи, «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Эвакуационные знаки». Вдобавок к такому взаимодействию с аудиторией будут использоваться всеми любимые формы работы: «Секрет безопасности», «Факторы безопасности», «Пожарная лаборатория» и онлайн-игра «Шаги спасения».

Для жителей сельских населенных пунктов подготовят обширную программу, приуроченную ко Дню гражданской обороны. С населением проведут широкомасштабные мероприятия «Скарбонка бяспекi» в Домах культуры и на открытых площадках. Праздники безопасности дополнятся демонстрацией опытов «Пожарная лаборатория», а также будут организованы «Маршруты оповещения»: посредством сигнального громкоговорящего устройства пожарной техники, проезжающей по улицам, будет передаваться полезная информация на тему безопасности жизнедеятельности.

Помогать спасателям в проведении акции будут активисты районных (городских) отделений БМООСП, студенты вузов, ссузов и представители других заинтересованных организаций, чтобы, объединив усилия, эффективно донести правила безопасности людям.

Участвуйте в мероприятиях от спасателей! Ведь соблюдение основных правил пожарной безопасности – залог вашего благополучия.

mchs.gov.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Итоги переговоров на Припяти. Как оценили встречу Украина, Россия и Беларусь и что осталось за кадром?

Итоги переговоров на Припяти. Как оценили встречу Украина, Россия и Беларусь и что осталось за кадром?

01.03.2022
Photo of Житель Лунинецкого района приговорен к 4 годам ограничения свободы за нанесение не менее 13 ножевых ранений знакомому

Житель Лунинецкого района приговорен к 4 годам ограничения свободы за нанесение не менее 13 ножевых ранений знакомому

28.02.2022
Photo of Спасатели ожидают паводок (Лунинецкий район)

Спасатели ожидают паводок (Лунинецкий район)

28.02.2022
Photo of Девочке из Баранович необходима коляска активного типа

Девочке из Баранович необходима коляска активного типа

28.02.2022
Photo of В деревне Язвинки на пожаре погиб человек (Лунинецкий район)

В деревне Язвинки на пожаре погиб человек (Лунинецкий район)

28.02.2022
Photo of Белорусы проголосовали за изменения в Конституцию. ЦИК обнародовал предварительные результаты

Белорусы проголосовали за изменения в Конституцию. ЦИК обнародовал предварительные результаты

28.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть