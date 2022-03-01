1 марта на Брестчине стартует республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

В наш век научных технологий и разработок в мире все больше и больше происходит техногенных аварий. При таких чрезвычайных ситуациях существует определенный алгоритм действий, который необходимо знать каждому человеку. В рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!», которая стартует в Брестской области 1 марта, пропагандисты МЧС будут обучать грамотно вести себя в случае чрезвычайной ситуации, а также правильно действовать по сигналу «Внимание всем!». С 1 по 11 марта для учащихся общеобразовательных учреждений пройдет первый этап акции. С учениками школ, гимназий и лицеев работники пропаганды отработают планы эвакуации, а также расскажут о действиях по сигналу «Внимание всем!». В игровой форме пропагандисты проведут интерактивные занятия по безопасности, квест и онлайн-игры: «Пожарная лаборатория», «Чрезвычайная ситуация», «Шаги спасения». Также работники МЧС побеседуют со старшеклассниками о предстоящем выборе вуза и расскажут ребятам о профессии спасателя. Для эффективности профориентационной работы ученики просмотрят тематические видеоролики и получат наглядно-изобразительную продукцию.

Второй этап акции, который пройдет с 14 по 18 марта, будет нацелен на жильцов общежитий, трудовые коллективы, а также жителей сельских населенных пунктов. Пропагандистам МЧС важно максимально вовлечь аудиторию и услышать личные рассуждения населения о безопасности. Так, новый интерактивный проект от МЧС «Факторы безопасности» заставит задуматься о причинах возникновения пожаров и предоставит возможность самим гражданам найти на фото и перечислить факторы, которые способствуют возникновению пожаров.

В местах проведения встреч перед началом мероприятия пропагандисты организуют и другие интерактивные площадки: выставка сгоревших электроприборов и домашней утвари, «SOS» – оказание первой помощи, «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Эвакуационные знаки». Вдобавок к такому взаимодействию с аудиторией будут использоваться всеми любимые формы работы: «Секрет безопасности», «Факторы безопасности», «Пожарная лаборатория» и онлайн-игра «Шаги спасения».

Для жителей сельских населенных пунктов подготовят обширную программу, приуроченную ко Дню гражданской обороны. С населением проведут широкомасштабные мероприятия «Скарбонка бяспекi» в Домах культуры и на открытых площадках. Праздники безопасности дополнятся демонстрацией опытов «Пожарная лаборатория», а также будут организованы «Маршруты оповещения»: посредством сигнального громкоговорящего устройства пожарной техники, проезжающей по улицам, будет передаваться полезная информация на тему безопасности жизнедеятельности.

Помогать спасателям в проведении акции будут активисты районных (городских) отделений БМООСП, студенты вузов, ссузов и представители других заинтересованных организаций, чтобы, объединив усилия, эффективно донести правила безопасности людям.

Участвуйте в мероприятиях от спасателей! Ведь соблюдение основных правил пожарной безопасности – залог вашего благополучия.

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