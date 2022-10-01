1 октября — День пожилых людей (Лунинецкий район)

Уважаемые ветераны труда, представители старшего поколения Лунинетчины! Примите самые искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем пожилых людей!

Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, прекрасная возможность еще раз сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, пожилым жителям Лунинецкого района за вклад в развитие нашего края, за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее. Передаваемые вами молодежи опыт и знания объединяют все поколения, всех нас – в единое целое. Гордимся вашими достижениями, берем с вас пример, не устаем восхищаться активной гражданской и жизненной позицией.

Дорогие земляки! Пусть ваша жизнь всегда будет светлой и ласковой! Пусть окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют своими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.