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1 сентября в Лунинецкую гимназию придут 440 учащихся, в том числе 44 первоклассника.

24.08.2022
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Во время строительных работ. Фото из архива "ЛН"

 В гимназии города Лунинца завершаются работы по реконструкции общежития под учебный корпус, 

Общежитие, как и учебный корпус нынешней гимназии, было построено ровно 60 лет назад и предназначалось для проживания на то время учащихся общеобразовательной школы-интерната. Несколько лет назад в гимназии начали набирать учащихся на первую ступень обучения, и площади стало не хватать. Поскольку здание общежития было уже не востребовано, там оборудовали кабинеты для занятий начальных классов. Но это были полумеры.

Объект включили в областную инвестиционную программу на 2021 год. На реконструкцию из бюджета Брестской области было выделено Br2,5 млн. Уже в декабре начальные классы перевели в основное здание, и до конца учебного года лунинецкие гимназисты занимались в две смены. А в трехэтажное здание бывшего общежития пришли строители. Генподрядчиком выступила местная ПМК-19.

На сегодня реконструкция фактически завершена. Выполнена перепланировка жилых комнат под учебные кабинеты, переоборудованы санузлы, заменены окна, инженерные сети и коммуникации, утеплено здание, сделана новая кровля с андулиновым покрытием, благоустроена прилегающая территория, закуплены новая мебель и спортивное оборудование. В здании могут разместиться до 250 детей. В результате общая площадь гимназии увеличилась в два раза.

«Если сравнивать, что было и что стало, то это небо и земля. В современном здании сделано все, чтобы детям было комфортно. Создана безбарьерная среда с лифтом, есть кабинеты для дополнительного образования. Чтобы разгрузить основной корпус, мы планируем частично перевести туда вместе с начальными классами группы иностранного языка», — отметил директор гимназии Александр Грушевский.

Предполагается, что 1 сентября в Лунинецкую гимназию придут 440 учащихся, в том числе 44 первоклассника.

belta.by

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