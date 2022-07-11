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100 баллов на ЦТ по немецкому языку у Варвары Бицутко, выпускницы гимназии г. Лунинец!

11.07.2022
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Наивысшие 100 баллов по учебному предмету «Немецкий язык» при сдаче ЦТ набрала Бицутко Варвара, выпускница ГУО «Гимназия г. Лунинца».

— 100 баллов по немецкому языку – это результат многолетней работы. Основную базу знаний по этому предмету я получила в гимназии, которая даёт возможность изучать иностранные языки на повышенном уровне. Ежегодно я принимала участие в республиканской олимпиаде по немецкому языку и при подготовке к ней получила массу новой и полезной информации. Советую будущим 11-классникам готовиться с начала учебного года, потому что объём знаний, который нужно иметь для успешной сдачи экзамена, довольно большой. Важную роль играет настрой, с которым ты сдаёшь тест, поэтому я старалась не волноваться, а помогали мне в этом родители – моя поддержка и опора. По итогу все мои труды были оправданы, и я получила максимальный балл, — поделилась впечатлениями Варвара.

Желаем выпускнице во всём преуспевать и всегда добиваться успеха!

Подробности в ближайших номерах «Лунінецкіх навін»

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