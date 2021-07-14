100 баллов – по белорусскому языку

100 баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку получила выпускница Любанской ясли-сад-СШ Анастасия Косач.

Достичь этого помогли старание и упорство в постижении тонкостей наук. Да-да, наук. Ведь Настя, по заверению педагогов, хорошие знания демонстрирует по многим предметам. В том числе – по немецкому языку, что позволило девочке в свое время неоднократно быть победительницей районного этапа олимпиады и участвовать в областном ее этапе.