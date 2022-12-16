«100 идей для Беларуси». Ребята из Лунинца и Микашевич представят свои проекты на областном уровне

Районный этап республиканского молодежного проекта “100 идей для Беларуси” прошел в Лунинце.

Школьники из райцентра, Микашевич, Велуты и Лунина представили четыре работы. Компетентному жюри необходимо было определить те из них, которые имеют большую значимость и в ближайшее время примут участие в областном этапе. В состав судейства вошли главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Игорь Горгун, методист районного учебно-методического кабинета Ольга Наварич и главный специалист райкома БРСМ Людмила Ковалевич.

Проект “Прибор для проверки светодиодов высоким напряжением” в номинации “Промышленные и строительные технологии и производство” подготовил Иван Соц из СШ №1 г. Лунинца. Пример значимости своего метода юноша продемонстрировал на новогодних гирляндах. Когда они выходят из строя, бывает трудно определить, в каком месте находится неисправность, из-за чего невозможно ее устранить. Благодаря представленному оборудованию сделать это будет значительно проще и удобнее.

В номинации “Общество, экономика и социальная сфера” Егор Бурик и Дарья Курак из Микашевичской гимназии им. Владислава Недведского рассказали о созданном ими мобильном приложении, которое поспособствует развитию в районе агротуризма. Здесь будет собрана вся информация о наличии агроусадеб, оказываемых там услугах. Благодаря новой идее все желающие смогут без труда этим воспользоваться, чтобы быстрее сориентироваться и выбрать более подходящее место для экскурсии или отдыха.

По решению жюри оба названных проекта представлены на областном этапе. Не стоит отчаиваться и тем старшеклассникам, чьи идеи еще требуют доработки. Они не менее интересны, только юношам и девушкам необходимо устранить некоторые шероховатости, подумать над их реализацией.

В частности, сделать полезной большую перемену между школьными уроками предложил Ярослав Наварич из Велутской СШ. Большая самодельная шашечная доска на коридоре, а в теплое время года – на улице, захватит многих ребят, отвлечет от компьютерных игр.

Социально значимый проект «РАДДАР», направленный на осуществление взаимодействия «человек-человек» для всех категорий населения с целью проявления доброты и заботы каждому желающему, планируют осуществить в Лунинской СШ. Об этом рассказали Виталина Солуйчик и Алина Булыгина.

– Все ребята – молодцы, – подытожила Людмила Ковалевич. – С такой идейной, талантливой и целеустремленной молодежью нашу страну ждет хорошее будущее. Желаю участникам воплотить в реальность все свои задумки и мечты. Для этого необходимо вкладывать в любимое дело душу, энергию, знания, и тогда все получится!

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