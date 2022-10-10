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112 добрых дел. В Лунинецком районе спасатели и волонтёры помогают пожилым

10.10.2022
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В рамках первого этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами молодежных организаций продолжают оказывать шефскую помощь одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам.

На этот раз активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных и РО Белорусского республиканского союза молодежи из Лунинецкого государственного политехнического колледжа сделали «112 добрых дел» для одиноко проживающей пенсионерки Ярохович Татьяне Петровне, проживающей в г.Лунинец.

Ребята оказали помощь в наведении порядка на придомовой территории, убрали сухую листву, перенесли листы шифера к хозяйственной постройке, в которой планируется ремонт кровли.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела Марина Кочура проинструктировала хозяйку о правилах пожарной безопасности, напомнила основные правила безопасной эксплуатации печного отопления в осенне-зимний отопительный период.

В ходе беседы об автономном пожарном извещателе Татьяна Петровна рассказала, что не может самостоятельно заменить элемент питания. Юные спасатели-пожарные с большим энтузиазмом помогли ей с этой проблемой и установили в извещатель новую батарейку.

На территории Лунинецкого района с начала 2022 года произошли 45 пожаров, погибли 3 человека. С целью профилактики возникновения пожаров в жилом секторе, МЧС призывает: приведите в пожаробезопасное состояние жилые дома и квартиры своих пожилых родителей, бабушек и дедушек. Перед отопительным сезоном проверьте исправность печей и иных отопительных приборов. Установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Берегите себя и своих близких. 

Лунинецкий РОЧС

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