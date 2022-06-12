12 июня День Святой Троицы. Почему праздник называется Пятидесятницей?

В воскресенье православные верующие празднуют День Святой Троицы. Праздник также называют Пятидесятницей.

Троица – один из главных христианских праздников, в православной традиции он отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому его называют еще Пятидесятницей.

В день Пятидесятницы православная церковь вспоминает события новозаветной истории, произошедшие после Воскресения Иисуса. Согласно книге Деяний апостолов, через 10 дней после Вознесения на собрание апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. Апостолы получили возможность проповедовать на разных языках и распространять христианское учение, поэтому этот праздник иногда называют «днем рождения церкви».

Праздник Пятидесятницы также называется Днем Святой Троицы, так как в этот день человечеству открылась тайна триединства Бога. Догмат о Троице является основополагающим понятием христианской веры.