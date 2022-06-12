На шляху да храмаОбщество

12 июня День Святой Троицы. Почему праздник называется Пятидесятницей?

12.06.2022
54

В воскресенье православные верующие празднуют День Святой Троицы. Праздник также называют Пятидесятницей.

Троица – один из главных христианских праздников, в православной традиции он отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому его называют еще Пятидесятницей. 

В день Пятидесятницы православная церковь вспоминает события новозаветной истории, произошедшие после Воскресения Иисуса. Согласно книге Деяний апостолов, через 10 дней после Вознесения на собрание апостолов сошел Святой Дух в виде языков пламени. Апостолы получили возможность проповедовать на разных языках и распространять христианское учение, поэтому этот праздник иногда называют «днем рождения церкви».

Праздник Пятидесятницы также называется Днем Святой Троицы, так как в этот день человечеству открылась тайна триединства Бога. Догмат о Троице является основополагающим понятием христианской веры.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Беспредел ВСУ и продовольственный терроризм: история беженки из Мариуполя (видео)

Беспредел ВСУ и продовольственный терроризм: история беженки из Мариуполя (видео)

12.06.2022
Photo of Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

12.06.2022
Photo of Школьница из Бреста: поездка на «Поезде Памяти» станет моим первым большим путешествием

Школьница из Бреста: поездка на «Поезде Памяти» станет моим первым большим путешествием

12.06.2022
Photo of Пожар в деревне Галый Бор Лунинецкого района

Пожар в деревне Галый Бор Лунинецкого района

12.06.2022
Photo of Армия Беларуси хладнокровно готовится к любому развитию событий. Диспозиция (видео)

Армия Беларуси хладнокровно готовится к любому развитию событий. Диспозиция (видео)

11.06.2022
Photo of Мир начинает трещать по швам, тотальная война ведется по всем направлениям (видео)

Мир начинает трещать по швам, тотальная война ведется по всем направлениям (видео)

11.06.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть