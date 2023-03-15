15 марта – День Конституции Республики Беларусь

Уважаемые жители города и района! Примите искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем Конституции Республики Беларусь!

Это праздник всех, кто гордится своей страной, чтит ее историю, кто трудом и талантом вносит ежедневный вклад в процветание родной земли.

Принятие и последующее совершенствование Основного Закона во многом определило современное развитие Беларуси как сильного правового государства. Все серьезные социально-экономические преобразования и позитивные изменения, которые произошли и происходят сегодня в Беларуси и Лунинецком районе, стали возможными благодаря политической и экономической стабильности, обеспеченной, прежде всего, нашей Конституцией.

Все мы хотим видеть страну современным, сильным и процветающим государством. День Конституции призван напомнить, что достижение этой цели зависит от каждого из нас, от нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отечества и малой родины. Так пусть же этот праздничный день будет для каждого днем верности своей стране.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия, неизменной гордости за нашу любимую Беларусь, плодотворного труда на благо родного края!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.