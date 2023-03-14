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15 марта в Лунинце состоится «прямая телефонная линия» по защите прав потребителей

14.03.2023
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В среду, 15 марта, с 15:00 до 16:00 пройдет прямая телефонная линия с уполномоченным по вопросам прав потребителей Лунинецкого райисполкома, начальником юридического отдела Юрием Владимировичем РАЦИКОМ.

Специалист расскажет, что делать в случае покупки испорченного товара, как быть с недобросовестными интернет-продавцами и вернуть свои деньги в случае обмана.  

Задать вопросы можно по телефону 3-48-11. 

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