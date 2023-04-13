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16 апреля — Пасха. Расписание богослужений на Страстной и Светлой седмицах в храмах Лунинца и Микашевич

13.04.2023
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В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ Лунинца:

14 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

14.00 – Вечерня с чином выноса Плащаницы;

15.00 – Утреня.

15 апреля, ВЕЛИКАЯ СУББОТА

6.00 – Вечерня с литургией Св. Василия Великого;

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – Освящение пасок;

23.30 – Чин полунощницы;

00.00 – Крестный ход. Пасхальная Утреня.

16 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

1.30 – Литургия Св. Иоанна Златоуста (по окончании – освящение пасок);

16.00 – Великая вечерня;

17.00 – Крещение детей.

17 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

8.30 – Часы Святой Пасхи;

9.00 – Литургия Св. Иоанна Златоуста.

18 апреля, ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. Иверской иконы Божией Матери.

8.30 – Часы Святой Пасхи;

9.00 – Литургия Св. Иоанна Златоуста.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» Лунинца

14 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

14.00 – Вынос Плащаницы;

16.00 – Чин Погребения Плащаницы.

15 апреля, ВЕЛИКАЯ СУББОТА

6.00, 22.00 – Исповедь;

7.00 – Божественная литургия;

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 – Освящение пасок;

23.00 – Полунощница;

16 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

00.00 – Крестный ход. Божественная литургия (по окончании – освящение пасок);

11.00 – Молебен.

16.00 – Пасхальная вечерня.

17 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

9.00 – Божественная литургия.

18 апреля, ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. Иверской иконы Божией Матери.

9.00 – Божественная литургия.

В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ Микашевич

14 апреля

в 15.00 Вынос Плащаницы

15 апреля

в 18.00, 19.00, 20.00 Освящение Пасхи, в 21. 00 начало всенощного Пасхального Богослужения

16 апреля

На рассвете освящение Пасхи

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