16 апреля — Пасха. Расписание богослужений на Страстной и Светлой седмицах в храмах Лунинца и Микашевич
В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ Лунинца:
14 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
14.00 – Вечерня с чином выноса Плащаницы;
15.00 – Утреня.
15 апреля, ВЕЛИКАЯ СУББОТА
6.00 – Вечерня с литургией Св. Василия Великого;
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – Освящение пасок;
23.30 – Чин полунощницы;
00.00 – Крестный ход. Пасхальная Утреня.
16 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
1.30 – Литургия Св. Иоанна Златоуста (по окончании – освящение пасок);
16.00 – Великая вечерня;
17.00 – Крещение детей.
17 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
8.30 – Часы Святой Пасхи;
9.00 – Литургия Св. Иоанна Златоуста.
18 апреля, ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. Иверской иконы Божией Матери.
8.30 – Часы Святой Пасхи;
9.00 – Литургия Св. Иоанна Златоуста.
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» Лунинца
14 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
14.00 – Вынос Плащаницы;
16.00 – Чин Погребения Плащаницы.
15 апреля, ВЕЛИКАЯ СУББОТА
6.00, 22.00 – Исповедь;
7.00 – Божественная литургия;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 – Освящение пасок;
23.00 – Полунощница;
16 апреля, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
00.00 – Крестный ход. Божественная литургия (по окончании – освящение пасок);
11.00 – Молебен.
16.00 – Пасхальная вечерня.
17 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
9.00 – Божественная литургия.
18 апреля, ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ. Иверской иконы Божией Матери.
9.00 – Божественная литургия.
В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ Микашевич
14 апреля
в 15.00 Вынос Плащаницы
15 апреля
в 18.00, 19.00, 20.00 Освящение Пасхи, в 21. 00 начало всенощного Пасхального Богослужения
16 апреля
На рассвете освящение Пасхи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram