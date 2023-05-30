ОбществоПроисшествия

“17 лет спустя” Житель Пинского района осуждён за убийство (видео)

30.05.2023
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Справедливость спустя 17 лет. Брестский областной суд вынес приговор по делу об убийстве, совершённом в 2005 году. Тогда с особой жестокостью была убита Справедливость спустя 17 лет. Брестский областной суд вынес приговор по делу об убийстве, совершённом в 2005 году. Тогда с особой жестокостью была убита 23-летняя жительница Пинска.. Следствие зашло в тупик и, если бы не современные возможности криминалистики, убийца не был бы найден. Родственники жертвы услышали приговор – финал кровавой истории.

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