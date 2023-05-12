ОбществоПроисшествия

20 автомобилей угнали в Брестской области за четыре месяца

12.05.2023
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В Брестской области за четыре месяца зарегистрировано 20 угонов автомобилей, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По словам правоохранителей, в прошлом году в регионе за аналогичный период злоумышленники угнали 27 транспортных средств. В УВД акцентируют внимание, что даже обычная шалость может расцениваться как угон — например, когда чужой автомобиль берут для того, чтобы прокатиться, а не похитить.

«Зачастую автовладельцы сами подталкивают злоумышленников на угон, оставляя свои машины не закрытыми или забывая ключи в замке зажигания, — отмечают в милиции. — Также небезопасно доверять машину своим знакомым».

belta.by

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