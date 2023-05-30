20 ДТП с участием детей произошло в Брестской области

В Брестской области с начала этого года произошло 20 ДТП с участием детей. Об этом на брифинге сообщила инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Алина Андросюк.

В дорожных авариях травмы различной степени тяжести получил 21 ребенок. Десять детей были пешеходами, шесть – велосипедистами, четверо – пассажирами, еще один пострадавший – водителем транспортного средства.

“В основном на проблему детского дорожно-транспортного травматизма влияет беспечность родителей. Чаще всего дети попадают под колеса, выходя на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств или других объектов, которые ограничивают обзорность, пересекая дорогу в неустановленных местах, не используя фликеры. Проблемой является и то, что дети, двигаясь на велосипеде по пешеходным переходам, не убеждаются в своей безопасности и не едут со скоростью идущего шагом человека”, – обратила внимание Алина Андросюк. Она добавила, что по вине детей-пешеходов в этом году произошло пять ДТП, велосипедистов – одно.

Наиболее травмоопасным промежутком считается время с 16.00 до 20.00. В этот период за пять месяцев произошло половина аварий с участием несовершеннолетних. Наиболее часто такие ДТП случаются по пятницам и воскресеньям.

“В преддверии летних каникул проводим максимальное количество мероприятий с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ посещают учреждения образования, родительские собрания. Летом будем посещать оздоровительные и пришкольные лагеря”, – обратила внимание Алина Андросюк.

В УВД Брестского облисполкома накануне начала летних каникул провели брифинг, посвященный безопасности детей и профилактике подростковой преступности.

belta.by

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