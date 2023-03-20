ОбществоЭкология

21 марта во всём мире отмечается Международный день лесов

20.03.2023
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Леса — легкие нашей планеты. Они имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение, участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, помогают сохранить плодородие почв и ландшафты. 

Леса обеспечивают кровом и служат источником доходов для 1,6 млрд. жителей Земли. Леса покрывают 31% земной суши. Международный день лесов предоставляет платформу для обмена информацией о жизненно важной роли лесов в деле искоренения нищеты, обеспечения экологической устойчивости и продовольственной безопасности. Устойчивое управление всеми видами лесов является ключом к решению проблем как развивающихся, так и развитых стран в интересах нынешнего и будущих поколений.

Международный день леса активно отмечается и в нашей стране. Ведь лес для нас – одно из самых значимых природных богатств. Беларусь – лесная страна, почти 40% ее территории заняты лесами. Причем все леса в Беларуси являются исключительно собственностью государства.

По данным государственного лесного кадастра покрытые лесом земли в Беларуси занимают площадь более 8,2 млн. га. В республике доминируют хвойные леса. В целом в лесах республики естественно произрастает 28 видов деревьев и свыше 70 видов кустарников и полукустарников.

В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения. Они занимают почти половину площади покрытых лесом земель. Средний возраст древостоев составляет 54 года.

За период с 2010 года динамика показателей лесного фонда была положительной, лесистость территории республики увеличилась с 38,8 % до 39,5 %. Увеличение площади лесов происходит естественным, искусственным и комбинированным путем. Ежегодно искусственное лесовосстановление и лесоразведение проводится на площади около 20 тысяч гектаров. При этом около трети лесных культур создается селекционным посевным и посадочным материалом. При создании насаждений предпочтение отдается смешанным насаждениям, обладающим более высокой биологической устойчивостью и производительностью.

Леса жизненно важны для поддержания биоразнообразия, в них сконцентрировано 80% всей жизни на земле. К сожалению, каждый год планета теряет миллионы гектаров леса, что ставит под угрозу биоразнообразие. Забота о планете, о нашем общем доме — это и забота о наших лесах.

Проблема утраты биоразнообразия серьёзна, и остановить этот процесс сложно. Если не предпринимать никаких действий, то на глобальном уровне исчезнут 13% всех видов птиц, 41% амфибий, 26% млекопитающих и т.д.

Лес — одно из самых значимых природных богатств Беларуси. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для устойчивого социально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энергетической, экологической и продовольственной безопасности. По ряду ключевых показателей Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.

 А.В. Монич, заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира           

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