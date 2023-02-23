23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны! Примите искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

Каждый, кто осознает себя защитником Отечества, знает, насколько важны в человеке такие качества как сила и выносливость, поддержка и взаимовыручка. Они нужны не только в бою, но и в повседневной, мирной жизни, помогая преодолевать трудности и добиваться успеха, быть крепкой опорой и защитником для родных и близких. Именно такими мы стремимся воспитывать юных лунинчан.

В народной памяти навсегда останутся подвиги неизвестных солдат, выполнивших священный долг перед Родиной, павших за ее независимость и свободу. Навечно вписаны в историю имена земляков, которые в трудный час вставали на защиту родной земли, дома, семьи. Уверены, что нынешнее поколение защитников Отечества станет достойным преемником своих отцов и дедов в деле служения родной стране и народу.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и благополучия! Успехов всем, кто стоит на страже Родины!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.