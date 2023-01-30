238 новых квартир: что еще строили в прошлом году в Лунинецком районе?

По данным Главного статистического управления Брестской области в 2022 году на строительство жилья в Лунинецком районе использовано 36,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 18,6% к общему объему инвестиций района и на 46,4% выше уровня 2021 года (в сопоставимых ценах).

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в Лунинецком районе построено 238 новых квартир. Введено в эксплуатацию 23,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 101,6% к запланированному заданию на год и на 35,8% выше уровня 2021 года.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 12,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 53,1% от общего объема введенного жилья по

району. Из них 6,5 тыс. квадратных метров площади таких жилых домов построено с использованием государственной поддержки, что составляет 68,3% к уровню 2021 года.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 2,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 11,4% от общего ввода по району (в 2021 году – 12%).