Общество
25 ноября объявлен оранжевый уровень опасности и погода в Лунинецком районе
Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявлен в Беларуси 25 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. На большей части территории ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, по юго-востоку — с дождем. Ночью и утром по северо-востоку страны пройдет сильный снег, в связи с чем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица. В отдельных районах, а ночью и утром по юго-востоку на большей части территории будет гололед. Ветер восточный 3-8 м/с.
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Погода в Лунинецком районе — источник pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|24 ноября 2022 (чт)
вечер
-2
|Кратковременные осадки
2 — 3 (6)
С-В
1 013
растёт
97
0.2
Слабый гололёд
|25 ноября 2022 (пт)
ночь
-2
|Кратковременные осадки
1 — 2
С-В
1 015
растёт
97
0.1
утро
-1..-2
|Облачно
1
С-З
1 017
растёт
96 — 98
0
день
0..-1
|Кратковременные осадки
1 — 2
З
1 019
растёт
98 — 99
0.1
Слабый гололёд
вечер
-1
|Продолжительные осадки
2
З
1 021
растёт
98 — 99
1.1
Слабый гололёд
|26 ноября 2022 (сб)
ночь
-1..-2
|Продолжительные осадки
2
З
1 023
растёт
98
0.6
Слабый гололёд
утро
-1..-2
|Продолжительные осадки
2 — 3 (5)
З
1 024
растёт
97 — 98
1.1
Слабый гололёд
день
-1
|Продолжительные осадки
3 (6)
З
1 025
растёт
97 — 98
0.8
Слабый туман, Слабый гололёд
вечер
-2..-3
|Кратковременные осадки
3 (7)
З
1 027
растёт
97 — 98
0.2
Слабый туман, Слабый гололёд
|27 ноября 2022 (вс)
ночь
-3
|Кратковременные осадки
2 — 3 (7)
З
1 028
не измен.
97 — 98
0.1
утро
-3
|Кратковременные осадки
2
З
1 029
растёт
98
0.1
день
-1
|Кратковременные осадки
2
З
1 030
растёт
96
0.1
вечер
-1
|Кратковременные осадки
2
З
1 030
не измен.
96
0.1
|28 ноября 2022 (пн)
ночь
-2
|Кратковременные осадки
1
С
1 030
не измен.
98
0.2
утро
-2
|Кратковременные осадки
1
В
1 030
не измен.
98
0.1
день
0
|Кратковременные осадки
2
В
1 029
падает
93
0.1
вечер
-1
|Облачно
2 (5)
В
1 030
растёт
96
0
|29 ноября 2022 (вт)
ночь
-1
|Облачно
3 (5)
В
1 030
не измен.
97
0
утро
-1
|Кратковременные осадки
3 (5)
В
1 031
растёт
97
0.1
день
+1
|Кратковременные осадки
3 (7)
В
1 032
растёт
99
0.1
вечер
0
|Кратковременные осадки
4 (8)
В
1 033
растёт
100
0.2
|30 ноября 2022 (ср)
ночь
0
|Облачно
3 (7)
В
1 033
не измен.
93
0