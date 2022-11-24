Общество

25 ноября объявлен оранжевый уровень опасности и погода в Лунинецком районе

24.11.2022
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявлен в Беларуси 25 ноября, сообщили  в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. На большей части территории ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, по юго-востоку — с дождем. Ночью и утром по северо-востоку страны пройдет сильный снег, в связи с чем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица. В отдельных районах, а ночью и утром по юго-востоку на большей части территории будет гололед. Ветер восточный 3-8 м/с.

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Погода в Лунинецком районе — источник pogoda.by

 
Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
24 ноября 2022 (чт)
вечер
-2
weather iconКратковременные осадки
2 — 3 (6)
С-В
1 013
растёт
97
0.2
Слабый гололёд
25 ноября 2022 (пт)
ночь
-2
weather iconКратковременные осадки
1 — 2
С-В
1 015
растёт
97
0.1
 
утро
-1..-2
weather iconОблачно
1
С-З
1 017
растёт
96 — 98
0
 
день
0..-1
weather iconКратковременные осадки
1 — 2
З
1 019
растёт
98 — 99
0.1
Слабый гололёд
вечер
-1
weather iconПродолжительные осадки
2
З
1 021
растёт
98 — 99
1.1
Слабый гололёд
26 ноября 2022 (сб)
ночь
-1..-2
weather iconПродолжительные осадки
2
З
1 023
растёт
98
0.6
Слабый гололёд
утро
-1..-2
weather iconПродолжительные осадки
2 — 3 (5)
З
1 024
растёт
97 — 98
1.1
Слабый гололёд
день
-1
weather iconПродолжительные осадки
3 (6)
З
1 025
растёт
97 — 98
0.8
Слабый туман, Слабый гололёд
вечер
-2..-3
weather iconКратковременные осадки
3 (7)
З
1 027
растёт
97 — 98
0.2
Слабый туман, Слабый гололёд
27 ноября 2022 (вс)
ночь
-3
weather iconКратковременные осадки
2 — 3 (7)
З
1 028
не измен.
97 — 98
0.1
 
утро
-3
weather iconКратковременные осадки
2
З
1 029
растёт
98
0.1
 
день
-1
weather iconКратковременные осадки
2
З
1 030
растёт
96
0.1
 
вечер
-1
weather iconКратковременные осадки
2
З
1 030
не измен.
96
0.1
 
28 ноября 2022 (пн)
ночь
-2
weather iconКратковременные осадки
1
С
1 030
не измен.
98
0.2
 
утро
-2
weather iconКратковременные осадки
1
В
1 030
не измен.
98
0.1
 
день
0
weather iconКратковременные осадки
2
В
1 029
падает
93
0.1
 
вечер
-1
weather iconОблачно
2 (5)
В
1 030
растёт
96
0
 
29 ноября 2022 (вт)
ночь
-1
weather iconОблачно
3 (5)
В
1 030
не измен.
97
0
 
утро
-1
weather iconКратковременные осадки
3 (5)
В
1 031
растёт
97
0.1
 
день
+1
weather iconКратковременные осадки
3 (7)
В
1 032
растёт
99
0.1
 
вечер
0
weather iconКратковременные осадки
4 (8)
В
1 033
растёт
100
0.2
 
30 ноября 2022 (ср)
ночь
0
weather iconОблачно
3 (7)
В
1 033
не измен.
93
0
 
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