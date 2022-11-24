25 ноября объявлен оранжевый уровень опасности и погода в Лунинецком районе

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявлен в Беларуси 25 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. На большей части территории ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, по юго-востоку — с дождем. Ночью и утром по северо-востоку страны пройдет сильный снег, в связи с чем Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Местами прогнозируется туман, на дорогах гололедица. В отдельных районах, а ночью и утром по юго-востоку на большей части территории будет гололед. Ветер восточный 3-8 м/с.

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Погода в Лунинецком районе — источник pogoda.by