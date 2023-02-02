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26 лет службы в Лунинецком РОВД: на заслуженный отдых провели начальника

02.02.2023
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Сегодня в РОВД офицерское собрание было посвящено проводам на заслуженный отдых начальника отдела Виталия Рылача.

Слова благодарности за службу адресовали Виталию Степановичу руководители местной власти – Александр Савина и Виктор Рафалович. Подарок от коллектива вручил заместитель начальника Евгений Чижик.

– Бесспорно, для меня сегодня волнительный день. Оставлять службу тяжело, – сказал в ответном слове Виталий Рылач. – Мы с коллегами достойно выполняли поставленные перед нами задачи. За что я  благодарен вам. Я уверен в каждом из вас и никогда не боялся повернуться к вам спиной. Честь имею, уважаемые коллеги! Я горд, что руководил таким коллективом.

 

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Photo of LNC

LNC

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