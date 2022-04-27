Общество

28 апреля — Всемирный день охраны труда

27.04.2022
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28 апреля 2022 года состоится   Всемирный день охраны труда, который пройдет под лозунгом «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда». 

Знание и соблюдение  норм охраны труда является частью  культуры современного человека, которые  должны прививаться ему  со школьного возраста. Сохранение жизни и здоровья человека при его трудовой деятельности является основополагающим  элементом его жизни. Главная тема данного дня охраны труда  – вовлеченности всех заинтересованных сторон для формирования позитивной культуры охраны труда. Совместная повседневная работа местных исполнительных органов, органов государственного надзора, профсоюзов, нанимателей  направлена на исключение  рисков возникновения производственного травматизма.

В этот день во многих  организациях проводится ряд  различных организационных,  технических и иных  мероприятий по недопущению производственного травматизма. Как правило,  к  торжеству приурочивают обучающие семинары, конференции, выступления  в учебных заведениях по повышению культуры охраны труда.  В настоящее время в сельскохозяйственных организациях области проводится месячник безопасности труда при проведении весенне-полевых работ. В соответствии с Планом мероприятий  по проведению Года безопасного труда в лесном хозяйстве  и деревообработке  в 2022 году  в регионах  области  организовано проведение ряда кустовых обучающих семинаров по безопасности труда для индивидуальных предпринимателей,  занимающихся лесозаготовками. Проводятся выступления в школах и иных учебных заведениях, где учащихся знакомят  с элементарными   нормами законодательства о труде и об охране труда. Во многих организациях проводятся Дни охраны труда. Специалисты  областного  управления  Департамента государственной инспекции труда, а также  других надзорных органов, профсоюзов принимают участие во всех указанных мероприятиях.

        Всемирный день охраны труда — международный профессиональный праздник специалистов по охране труда. Его отмечают инженеры по  охране труда, а также   профсоюзные работники, осуществляющие общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Цель праздника – содействовать предотвращению несчастных случаев на производстве. Этот праздник в очередной раз напоминает нам  о том, насколько важно следить за безопасностью работников, он является ещё и днём памяти всех тех, кто погиб, получил травмы или профессиональные болезни на работе.

         В связи с приближающимся праздником управление Департамента государственной  инспекции труда поздравляет  всех специалистов по охране труда организаций области и профсоюзных работников,  желает  им здоровья, оптимизма и  успехов  в благородной работе по защите жизни и здоровья трудящихся.

Начальник Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления департамента  государственной инспекции труда В.В.Андрикевич                                                                                                            

 

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