28 апреля — Всемирный день охраны труда

28 апреля 2022 года состоится Всемирный день охраны труда, который пройдет под лозунгом «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда».

Знание и соблюдение норм охраны труда является частью культуры современного человека, которые должны прививаться ему со школьного возраста. Сохранение жизни и здоровья человека при его трудовой деятельности является основополагающим элементом его жизни. Главная тема данного дня охраны труда – вовлеченности всех заинтересованных сторон для формирования позитивной культуры охраны труда. Совместная повседневная работа местных исполнительных органов, органов государственного надзора, профсоюзов, нанимателей направлена на исключение рисков возникновения производственного травматизма.

В этот день во многих организациях проводится ряд различных организационных, технических и иных мероприятий по недопущению производственного травматизма. Как правило, к торжеству приурочивают обучающие семинары, конференции, выступления в учебных заведениях по повышению культуры охраны труда. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях области проводится месячник безопасности труда при проведении весенне-полевых работ. В соответствии с Планом мероприятий по проведению Года безопасного труда в лесном хозяйстве и деревообработке в 2022 году в регионах области организовано проведение ряда кустовых обучающих семинаров по безопасности труда для индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесозаготовками. Проводятся выступления в школах и иных учебных заведениях, где учащихся знакомят с элементарными нормами законодательства о труде и об охране труда. Во многих организациях проводятся Дни охраны труда. Специалисты областного управления Департамента государственной инспекции труда, а также других надзорных органов, профсоюзов принимают участие во всех указанных мероприятиях.

Всемирный день охраны труда — международный профессиональный праздник специалистов по охране труда. Его отмечают инженеры по охране труда, а также профсоюзные работники, осуществляющие общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Цель праздника – содействовать предотвращению несчастных случаев на производстве. Этот праздник в очередной раз напоминает нам о том, насколько важно следить за безопасностью работников, он является ещё и днём памяти всех тех, кто погиб, получил травмы или профессиональные болезни на работе.

В связи с приближающимся праздником управление Департамента государственной инспекции труда поздравляет всех специалистов по охране труда организаций области и профсоюзных работников, желает им здоровья, оптимизма и успехов в благородной работе по защите жизни и здоровья трудящихся.

Начальник Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления департамента государственной инспекции труда В.В.Андрикевич