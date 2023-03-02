28-летний житель Лунинца похулиганил в кафе Пинска

28-летний житель Лунинца навел шороху в кафе Пинска и «заработал» уголовную статью, сообщает телеграм-канал Обратная сторона

В соседний город индивидуальный предприниматель приехал просто отдохнуть. Отдых проходил в кафе. К полуночи молодой человек так наотдыхался, что от усталости еле стоял на ногах.

Когда все было выпито и съедено, молодой человек заскучал, и, чтоб развеять тоску-печаль, зацепился с местными ребятами. Выбрав себе противника, лунинчанин накинулся на него с кулаками, но неожиданно для себя получил жесткий отпор и был повержен.

Не желая покидать заведение побежденным и униженным, мужчина вышел на середину зала, повернулся в сторону обидчиков, и, вывернув свои гениталии, рассказал, где и как их вертел.

Но выйти с гордо поднятой головой из заведения не получилось. Администрация во время потасовки вызвала милицию и «героя» доставили в райотдел милиции

Проспавшись, он толком объяснить ничего не мог. Также сообщается. что до инцидента в кафе проблем с законом у мужчины не было. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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