29 мая в Лахве пройдёт районный этап проекта «Властелин села» (Лунинецкий район)

Лунинецкая районная организация ОО «БРСМ» приглашает к участию в проекте молодые семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до 31 года и является членом ОО «БРСМ», проживающими и работающими в сельской местности более 3-х лет, ведущими личное подсобное хозяйство.

Супруги могут работать в разных отраслях деятельности: социальной сфере, сфере строительства, транспорта, коммуникаций, сельском хозяйстве, промышленности. Приглашаются к участию также и индивидуальные предприниматели, ведущие собственное фермерское хозяйство.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села» пройдет в три этапа: районный, областной и республиканский финал. Районный этап пройдет 29 мая в аг.Лахва, Лцнинецкий район.

Заявки на участие в районном этапе проекта можно подать в районный комитет ОО «БРСМ» до 24 мая 2022 года.

Чтобы стать участником районного тура семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» необходимо обратиться в районный комитет ОО «БРСМ», заполнив анкету-заявку (г.Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 521 пн-пт с 08.00 по 17.00, lrk_brsm@mail.ru), быть активными и готовыми показать способности своей семьи в сельскохозяйственных и творческих состязаниях.

Победители районных этапов примут участие в областном конкурсе, в ходе которого определится победитель, который представит Брестчину на республиканском финале проекта.

За более подробной информацией обращайтесь по тел. +375445728984