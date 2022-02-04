3 вопроса Лукашенко к белорусскому народу/ чего добивается Запад/ угроза войны/ возвращение Украины (видео)

Итоги обращения Президента к народу и парламентариям. Каковы ответы на три главных вопроса, заданных Александром Лукашенко, (00:13) насколько крепка союзная решимость, (20:40) кто толкает Украину в пропасть войны (39:54) и что нужно предпринять, чтобы южная соседка вновь стала полноправным членом славянской семьи.

Гости:

– директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский;

– политолог, журналист-международник Вадим Елфимов;

– председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров;

– председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин;

– депутат Государственной Думы, экономист (Россия) Михаил Делягин.