30 пожаров, погибли 3 человека // Спасатели Лунинецкого района проводят профилактику

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия с ребятами из пришкольных лагерей.

Так, инспектор сектора надзора и профилактики Александра Скиба навестила школьников ГУО «Дребская начальная школа» и в игровой форме напомнила правила безопасного поведения в период летних каникул.

А вот ученики ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца» сами пришли в гости к спасателям из городской пожарной аварийно-спасательной части №1, где их встретила старший инспектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Кочура и провела увлекательную экскурсию. Ребята смогли почувствовать себя настоящими спасателями, надев боевую одежду и посидев в кабине пожарной машины.

Встреча со спасателями принесла ребятам огромный положительный заряд эмоций и много полезных знаний в области безопасности.

С начала года в Лунинецком районе произошло 30 пожаров, погибли 3 человека.

Спасатели напоминают: прячьте от детей спички и зажигалки, выучите с ними телефонные номера службы спасения 101 и 112. Помните, что дети и подростки не должны находиться у воды без присмотра взрослых, купаться можно только в оборудованных местах и плавать вдоль берега или по направлении к нему, нельзя прыгать в воду с обрывов, дамб, мостов, лодок и катамаранов, нельзя заплывать за буйки или пытаться переплыть водоемы.

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