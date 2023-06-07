МикашевичиНовости районаОбщество

30 пожаров, погибли 3 человека // Спасатели Лунинецкого района проводят профилактику

07.06.2023
51

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия с ребятами из пришкольных лагерей.

Так, инспектор сектора надзора и профилактики Александра Скиба навестила школьников ГУО «Дребская начальная школа» и в игровой форме напомнила правила безопасного поведения в период летних каникул.

А вот ученики ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца» сами пришли в гости к спасателям из городской пожарной аварийно-спасательной части №1, где их встретила старший инспектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Марина Кочура и провела увлекательную экскурсию. Ребята смогли почувствовать себя настоящими спасателями, надев боевую одежду и посидев в кабине пожарной машины.

Встреча со спасателями принесла ребятам огромный положительный заряд эмоций и много полезных знаний в области безопасности.

С начала года в Лунинецком районе произошло 30 пожаров, погибли 3 человека.

Спасатели напоминают: прячьте от детей спички и зажигалки, выучите с ними телефонные номера службы спасения 101 и 112. Помните, что дети и подростки не должны находиться у воды без присмотра взрослых, купаться можно только в оборудованных местах и плавать вдоль берега или по направлении к нему, нельзя прыгать в воду с обрывов, дамб, мостов, лодок и катамаранов, нельзя заплывать за буйки или пытаться переплыть водоемы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of “Спутник”: смена оборонно-спортивного профиля (Лунинецкий район)

“Спутник”: смена оборонно-спортивного профиля (Лунинецкий район)

07.06.2023
Photo of Требуются слесари: график 2/2, зарплата от 1000 рублей (Лунинецкий район)

Требуются слесари: график 2/2, зарплата от 1000 рублей (Лунинецкий район)

07.06.2023
Photo of Возгорания и пожары в лесах: и на границе, и в Лунинецком районе

Возгорания и пожары в лесах: и на границе, и в Лунинецком районе

07.06.2023
Photo of Ущерб 2,4 тысячи рублей. Жителя Лунинецкого района наказали за порубку деревьев

Ущерб 2,4 тысячи рублей. Жителя Лунинецкого района наказали за порубку деревьев

07.06.2023
Photo of Клубничный край: объявлен конкурс к празднику “Лунінецкія клубніцы”

Клубничный край: объявлен конкурс к празднику “Лунінецкія клубніцы”

07.06.2023
Photo of Первоочередной ремонт улиц и автодорог в Лунинецком районе

Первоочередной ремонт улиц и автодорог в Лунинецком районе

07.06.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть