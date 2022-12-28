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31 декабря «прямые телефонные линии» проведут представители вертикали власти в Бресте и Лунинце

28.12.2022
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31 декабря 2022 года с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Брестского областного исполнительного комитета Лободинским Сергеем Николаевичем.
 

Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – (8 0162)  26 99 26

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31 декабря с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит управляющий делами Лунинецкого районного исполнительного комитета Громыко Александр Николаевич по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в райисполком, делопроизводства и контроля за исполнением документов, совершенствование форм и методов деятельности аппарата и регламента райисполкома.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 31370.

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